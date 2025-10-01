Italia

Lo stupro e il consenso, l’Italia è inadempiente. Ecco come funziona in Ue

Una manifestazione organizzata da Non una di meno
Marika Ikonomu
01 ottobre 2025 • 20:45Aggiornato, 01 ottobre 2025 • 20:46

La destra considera il ddl delle opposizioni un modo per «inibire la libido». Ma il nostro paese è tra i quattro che violano la convenzione di Istanbul 

Lo hanno chiamato il «green pass per fare l’amore», «lo stato etico tra le lenzuola», un modo per «inibire la libido», «una liberatoria», «un prestampato in cui lei dia il consenso al rapporto sessuale» o, addirittura, il «Pussy pass». Stampa e politici della destra italiana hanno definito così la proposta di inserire nel codice penale il concetto di consenso a un rapporto sessuale, rilanciato dopo la condanna in primo grado di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s, e di altri tre amici per

Giornalista di Domani. È laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali