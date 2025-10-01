Lo stupro e il consenso, l’Italia è inadempiente. Ecco come funziona in Ue

true false

Lo hanno chiamato il «green pass per fare l’amore», «lo stato etico tra le lenzuola», un modo per «inibire la libido», «una liberatoria», «un prestampato in cui lei dia il consenso al rapporto sessuale» o, addirittura, il «Pussy pass». Stampa e politici della destra italiana hanno definito così la proposta di inserire nel codice penale il concetto di consenso a un rapporto sessuale, rilanciato dopo la condanna in primo grado di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s, e di altri tre amici per