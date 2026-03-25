Meloni si è persa tutte le grandi città. Ma senza metropoli rivincere è impossibile

Da Milano a Roma, da Napoli a Torino, da Genova a Palermo, nei centri urbani il No ha stravinto: la destra non ha toccato palla. Con bassa affluenza l’elettorato “delle Ztl” sta diventando sempre più decisivo. Nella Capitale il Sì ha perso anche nelle borgate
Giorgia Meloni ha un problema con le grandi città, da Milano a Napoli, che stanno indebolendo la sua leadership. E possono diventare un fardello nell’anno di navigazione verso le elezioni del 2027, che si annuncia già molto complicato. Il voto referendario ha fatto scattare l’allarme definitivo, dopo le varie spie rosse accese dopo le sconfitte alle amministrative: senza il consenso nei centri urbani diventa difficile vincere. Ancora di più nelle tornate elettorali con bassa affluenza (categoria