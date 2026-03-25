Italia

Meloni si è persa tutte le grandi città. Ma senza metropoli rivincere è impossibile

Illustrazione di Marilena Nardi
Illustrazione di Marilena Nardi
Illustrazione di Marilena Nardi
Stefano Iannaccone
25 marzo 2026 • 19:31

Da Milano a Roma, da Napoli a Torino, da Genova a Palermo, nei centri urbani il No ha stravinto: la destra non ha toccato palla. Con bassa affluenza l’elettorato “delle Ztl” sta diventando sempre più decisivo. Nella Capitale il Sì ha perso anche nelle borgate

Giorgia Meloni ha un problema con le grandi città, da Milano a Napoli, che stanno indebolendo la sua leadership. E possono diventare un fardello nell’anno di navigazione verso le elezioni del 2027, che si annuncia già molto complicato. Il voto referendario ha fatto scattare l’allarme definitivo, dopo le varie spie rosse accese dopo le sconfitte alle amministrative: senza il consenso nei centri urbani diventa difficile vincere. Ancora di più nelle tornate elettorali con bassa affluenza (categoria

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Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.