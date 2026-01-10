false false

«La democrazia non è un assegno in bianco per cinque anni nelle mani di chi prende un voto in più». Elly Schlein dal palco del Centro congressi Frentani per il lancio della campagna per il No schiaccia la palla alzata dal segretario della Cgil Maurizio Landini e apre la battaglia sul referendum ampliandola a un’opposizione a tutto campo a Giorgia Meloni.

Per la segretaria dem, la riforma non migliora l’efficienza della giustizia né separa davvero le carriere. «Serve a chi sta già al governo che vuole le mani libere perché si ritiene al di sopra delle leggi e della Costituzione» continua Schlein, che stigmatizza gli attacchi di Meloni alla magistratura. «Loro gridano al complotto ma mi sento di dire che non è colpa dei giudici se questo governo non sa scrivere le leggi» dice la segretaria, che inserisce la riforma in un contesto caratterizzato dalla «mania di controllo» del governo e rischia di portare il paese verso standard ungheresi, polacchi o americani. «Quando l’abuso della forza da parte dello Stato arriva ad uccidere poeti, come è successo con Renee Nicole Good, e quel governo parla di legittima difesa, ci vuole un giudice indipendente e imparziale che possa far giustizia. È proprio l’esempio del perché questa riforma è rischiosa per le cittadine e per i cittadini e non per altri» conclude Schlein.

Avs e M5s

Sulla stessa lunghezza d’onda i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Si va verso un «modello autoritario» dice il segretario dei Verdi. «Invitiamo a una grande mobilitazione del paese in difesa della democrazia perché c’è una destra che non vuole tutti i contrappesi che ci sono in una democrazia» e per questo a «chi vuole creare impunità e sottoporre al controllo del governo la magistratura, che è un organo indipendente, da parte nostra ci sarà un secco no per difendere la democrazia e la nostra Costituzione» continua Bonelli.

La riforma lascia «i più deboli senza strumenti» aggiunge il numero uno di Sinistra italiana. «La delegittimazione della magistratura è l’ossessione della destra italiana da trent’anni e con questa controriforma vogliono portarne a casa lo scalpo».

Giuseppe Conte insiste sul principio della legge uguale per tutti. «È il ritorno della casta dei politici, degli intoccabili, di chi vuole avere le mani libere per poter agire e non rispondere a nessun contropotere» ha detto il presidente del Movimento 5 stelle. «Li dovremo contrastare e far capire che i cittadini diventeranno tutti di Serie B rispetto invece ai “privilegiati” della giustizia che sono politici, colletti bianchi e imprenditori amici». Anche Conte insiste sul desiderio di Meloni di eliminare i contropoteri e ottenere la possibilità di fare al potere quel che si vuole: «Anzi, io che sono un politico e ho un incarico pubblico sono investito di una maggiore responsabilità e devo rendere conto dell’operato e del rispetto delle leggi in modo ancora più trasparente»

Landini e le associazioni

Sul palco sfilano le associazioni che si sono già espresse a sostegno del Comitato della società civile per il No: Acli, sindacati, associazioni studentesche, Udu, Legambiente e tanti altri. E poi, le voci dei singoli: Gherardo Colombo, Sigfrido Ranucci e Clemente Mastella. La difesa della democrazia è il minimo comun denominatore della mattinata.

La tira in ballo anche Tomaso Montanari, il rettore dell'Università per stranieri di Siena, che paragona la riforma alla richiesta di «pieni poteri» da parte di Matteo Salvini andata in scena al Papeete ormai diversi anni fa. Invece di far contare di più il popolo, «conterà più lei» dice lo storico dell’arte, passando poi a citare Norberto Bobbio: «Non lasciamo che chi abbia il monopolio della forza abbia anche il monopolio della verità».

Anche per Landini in ballo c’è la difesa del futuro della democrazia. Per lui il rischio è nell’astensionismo, mentre da parte del governo per il segretario «una gestione autoritaria del governo del nostro paese è già in campo».

