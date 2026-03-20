la chiusura delle campagne elettorali

Meloni evoca la «manina», l’ultimo attacco ai magistrati prima del voto

La segretaria del Pd, Elly Schlein, all'evento conclusivo della campagna referendaria nazionale del Partito Democratico per il No al referendum
La segretaria del Pd, Elly Schlein, all'evento conclusivo della campagna referendaria nazionale del Partito Democratico per il No al referendum
La segretaria del Pd, Elly Schlein, all'evento conclusivo della campagna referendaria nazionale del Partito Democratico per il No al referendum
Lisa Di Giuseppe
20 marzo 2026 • 20:45Aggiornato, 20 marzo 2026 • 20:45

La destra arruola anche Bossi, Schlein e Conte denunciano l’attacco alla stampa. La premier guarda già alle politiche, il Pd promette: «La batteremo nelle urne»

Un ultimo calcio ai giudici, a meno di quarantott’ore dall’apertura dei seggi in cui gli italiani voteranno per il referendum sulla giustizia. La presidente del Consiglio non mette in discussione le decisioni del suo ex avvocato, anzi. Alle nuove rivelazioni su Andrea Delmastro Delle Vedove e i suoi rapporti con Mauro Caroccia, in rapporti con i Senese a Roma, nel salotto di Enrico Mentana, Meloni risponde evocando una «manina» che avrebbe fatto uscire le notizie sul sottosegretario in prossimit

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Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth