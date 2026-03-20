Meloni evoca la «manina», l’ultimo attacco ai magistrati prima del voto

La destra arruola anche Bossi, Schlein e Conte denunciano l’attacco alla stampa. La premier guarda già alle politiche, il Pd promette: «La batteremo nelle urne»
Un ultimo calcio ai giudici, a meno di quarantott’ore dall’apertura dei seggi in cui gli italiani voteranno per il referendum sulla giustizia. La presidente del Consiglio non mette in discussione le decisioni del suo ex avvocato, anzi. Alle nuove rivelazioni su Andrea Delmastro Delle Vedove e i suoi rapporti con Mauro Caroccia, in rapporti con i Senese a Roma, nel salotto di Enrico Mentana, Meloni risponde evocando una «manina» che avrebbe fatto uscire le notizie sul sottosegretario in prossimit