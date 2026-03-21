E se vince il Sì? Le incognite della riforma di Nordio

Separazione delle carriere, sorteggio e Alta corte disciplinare sono le novità della legge costituzionale, con potenziali effetti sull’autonomia dei pm e l’indipendenza delle toghe dalla politica

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Separazione delle carriere, sorteggio e Alta corte disciplinare sono le novità della legge costituzionale, con potenziali effetti sull’autonomia dei pm e l’indipendenza delle toghe dalla politica

Il momento della verità è arrivato: urne aperte, elettrici ed elettori in fila ai seggi per approvare o bocciare la riforma dell’ordinamento giudiziario voluta dal governo di Giorgia Meloni e scritta dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio. In questi ultimi giorni di campagna referendaria il merito ha lasciato il posto al confronto politico, ma è bene ricordare cosa prevede. La riforma modifica sette articoli della Costituzione e introduce tre novità fondamentali. La prima è la separazione de