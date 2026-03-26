Partiti in fibrillazione

Dopo il referendum, scoppiano le faide a destra: Gasparri silurato, tensioni dentro Forza Italia e FdI

Simone Alliva
26 marzo 2026 • 20:39

La resa dei conti post referendum fa saltare i pezzi in FI, dopo Gasparri potrebbe saltare anche Barelli, vicinissimo al vicepremier Tajani. Mentre in Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni non si fida di nessuno e la Lega, ancora segnata dal lutto, vede Luca Zaia consolidare la sua leadership

Una giornata lunga un secolo, a destra. La giornata della resa dei conti o della conta come promettono a Palazzo Madama. Quella in cui Marina Berlusconi, primogenita del Cavaliere, chiede e ottiene il passo indietro di Maurizio Gasparri. Sfiduciato con una lettera con 14 firme in calce su 20 senatori in cui venivano chieste le dimissioni del capogruppo al Senato. Dal 1994 in Parlamento, una carriera per accumulo. Quattordici anni fa ci aveva provato Berlusconi padre: minacciò la fatwa contro i c

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Simone Alliva
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Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.