Dopo il referendum, scoppiano le faide a destra: Gasparri silurato, tensioni dentro Forza Italia e FdI

La resa dei conti post referendum fa saltare i pezzi in FI, dopo Gasparri potrebbe saltare anche Barelli, vicinissimo al vicepremier Tajani. Mentre in Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni non si fida di nessuno e la Lega, ancora segnata dal lutto, vede Luca Zaia consolidare la sua leadership
Una giornata lunga un secolo, a destra. La giornata della resa dei conti o della conta come promettono a Palazzo Madama. Quella in cui Marina Berlusconi, primogenita del Cavaliere, chiede e ottiene il passo indietro di Maurizio Gasparri. Sfiduciato con una lettera con 14 firme in calce su 20 senatori in cui venivano chieste le dimissioni del capogruppo al Senato. Dal 1994 in Parlamento, una carriera per accumulo. Quattordici anni fa ci aveva provato Berlusconi padre: minacciò la fatwa contro i c