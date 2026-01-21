primo scontro diretto sulla consultazione

Referendum, il derby romano. Il Pd spera di nuovo nella Cgil

Daniela Preziosi
21 gennaio 2026 • 07:00

A Roma nel pomeriggio al Teatro Manzoni vanno in scena i contrari alla legge Nordio, al Senato i favorevoli presentano il calendario delle iniziative. La scommessa della sinistra è sul sindacato: serve rimobilitare i 13 milioni che hanno votato i quesiti dello scorso giugno 

È bastato un «coglioni» per dare una scossa alla campagna referendaria. A pronunciare la parola, lunedì scorso a Napoli, in un’iniziativa per il No, è stato Maurizio Landini. Era una frase quasi innocente, in realtà. La versione completa: «Sarebbe bene che questo governo non pensasse che i cittadini italiani sono un mondo di coglioni». Ma la destra si è stracciata le vesti, il forzista Francesco Paolo Sisto ha parlato di «turpiloquio» rivolto «alla peggiore pancia della piazza». Eppure, volendo,

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.