Referendum sulla giustizia, alle urne con l’incognita dell’astensione

La consultazione di domenica 22 e lunedì 23 non prevede il quorum. A maggior ragione l’affluenza rischia di condizionarne l’esito. Quali elettori non andranno a votare? E perché? Un’analisi per provare a capire se e come la partecipazione potrà giocare a favore del Sì o del No

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Domenica 22 e lunedì 23 marzo si vota per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia. Come sempre la partita si giocherà sul numero dei partecipanti al voto e su quanti cittadini, indecisi, disorientati, disinteressati o disinformati, decideranno di restare a casa. Ma quali sono i motivi che spingono le persone a non partecipare alle competizioni elettorali, siano esse politiche o referendarie? La dinamica crescente dell’astensionismo non è un fenomeno monolitico, ma