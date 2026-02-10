la strategia del governo per il voto

Meloni, la campagna al risparmio (di idee): alla rincorsa dei social del Pd e di Schlein

Daniela Preziosi
10 febbraio 2026 • 07:00

Referendum costituzionale, lo strano caso dei post rilanciati. Votare Sì ma a cosa? I creatori Fdi a corto di idee, la linea comunicativa scelta è la marcatura stretta dei post degli avversari. La premier chiede ai suoi di andare in giro per l’Italia a spalare voti. Lei è l’unica che “tira”, ma non può farlo

Rilanciare i post degli avversari con una replica, nel tentativo di ribaltarne il significato. È la curiosa linea comunicativa sul referendum che Fratelli d’Italia ha scelto per social, almeno fin qui, principalmente per Instagram. Al Nazareno l’hanno notato prima con perplessità, poi con divertimento, perché l’effetto nei fatti è quello di ripostare la campagna dem. Primo esempio, il più recente: lo scorso 4 febbraio, a Pescara, Elly Schlein ha lanciato la sua tournée referendaria, una campagna

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.