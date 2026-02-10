Meloni, la campagna al risparmio (di idee): alla rincorsa dei social del Pd e di Schlein

Referendum costituzionale, lo strano caso dei post rilanciati. Votare Sì ma a cosa? I creatori Fdi a corto di idee, la linea comunicativa scelta è la marcatura stretta dei post degli avversari. La premier chiede ai suoi di andare in giro per l’Italia a spalare voti. Lei è l’unica che “tira”, ma non può farlo

Rilanciare i post degli avversari con una replica, nel tentativo di ribaltarne il significato. È la curiosa linea comunicativa sul referendum che Fratelli d’Italia ha scelto per social, almeno fin qui, principalmente per Instagram. Al Nazareno l’hanno notato prima con perplessità, poi con divertimento, perché l’effetto nei fatti è quello di ripostare la campagna dem. Primo esempio, il più recente: lo scorso 4 febbraio, a Pescara, Elly Schlein ha lanciato la sua tournée referendaria, una campagna