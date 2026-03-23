Batosta per il governo

La fine del mito dell’invincibilità: 15 milioni di No contro Meloni

Stefano Iannaccone
23 marzo 2026 • 20:59Aggiornato, 23 marzo 2026 • 21:08

Affluenza al 59 percento per il referendum: 53,4 per cento di contrari. Freno per il premierato, montano dubbi sull’iter della legge elettorale. La premier: «Andiamo avanti. C’è rammarico per l’occasione persa»

Il mito dell’invincibilità di Giorgia Meloni è crollato sotto i colpi dei 15 milioni di No al referendum sulla giustizia. Una bocciatura senza appello per la riforma e per la presidente del Consiglio. La personalizzazione del voto degli ultimi giorni non ha portato alla svolta che pure a destra vagheggiavano o comunque speravano: le interviste televisive a raffica, la partecipazione al podcast di Fedez, i video sui social non hanno portato le truppe di centrodestra alle urne. I Sì sono stati sta

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.