La fine del mito dell’invincibilità: 15 milioni di No contro Meloni

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Il mito dell’invincibilità di Giorgia Meloni è crollato sotto i colpi dei 15 milioni di No al referendum sulla giustizia. Una bocciatura senza appello per la riforma e per la presidente del Consiglio. La personalizzazione del voto degli ultimi giorni non ha portato alla svolta che pure a destra vagheggiavano o comunque speravano: le interviste televisive a raffica, la partecipazione al podcast di Fedez, i video sui social non hanno portato le truppe di centrodestra alle urne. I Sì sono stati sta