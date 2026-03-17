la giustizia non è una vera priorità della destra

L’ingiustizia del referendum, il ministero di Nordio è fermo. E Meloni fa campagna da Fedez

Giulia Merlo
17 marzo 2026 • 20:40

La premier copia il modello Trump e prova a conquistare i giovani che si informano sul web partecipando a Pulp podcast. Mantovano svelta il timore che «l’odio per il governo» possa far vincere il fronte del No

Per Giorgia Meloni imitare Donald Trump non è mai un problema. Se poi il punto non è vincere una guerra ma una campagna elettorale, nel caso di specie quella referendaria, il compito è ancora più semplice. Nelle ultime settimane la strada verso la vittoria del Sì si è fatta più ripida. Così la premier ha scelto di schierare l’artiglieria pesante. Dopo le interviste a Mediaset e in attesa di quella in Rai, ha accettato l’invito a Pulp Podcast. Ovvero il podcast da 300mila iscritti su YouTube cond

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.