L’ingiustizia del referendum, il ministero di Nordio è fermo. E Meloni fa campagna da Fedez

true false

Per Giorgia Meloni imitare Donald Trump non è mai un problema. Se poi il punto non è vincere una guerra ma una campagna elettorale, nel caso di specie quella referendaria, il compito è ancora più semplice. Nelle ultime settimane la strada verso la vittoria del Sì si è fatta più ripida. Così la premier ha scelto di schierare l’artiglieria pesante. Dopo le interviste a Mediaset e in attesa di quella in Rai, ha accettato l’invito a Pulp Podcast. Ovvero il podcast da 300mila iscritti su YouTube cond