Referendum, la sconfitta amara di Nordio. L’Anm punta alla pacificazione

Il ministro della Giustizia: «prendo atto» dell’esito. Le toghe ringraziano società civile e cittadini. Le toghe brindano e ringraziano società civile e cittadini. Le correnti chiedono dialogo con via Arenula «sui problemi veri», anche con gli avvocati

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ROMA – La magistratura riparte dalla vittoria del No al referendum, con il sollievo di sapere che i cittadini italiani non hanno deciso di «levarseli di torno» come da auspicio di Giusi Bartolozzi. L’Associazione nazionale magistrati, in campo con il suo comitato per il No nonostante il profluvio di critiche da destra e anche qualche richiesta di moderazione dall’interno, ha investito il tutto e per tutto (anche economicamente) nella campagna referendaria e lo sforzo ha pagato: separazione dell