Il Pd unito alla guerra per il No al referendum, lo spettro delle elezioni

Le possibili elezioni anticipate per capitalizzare la vittoria del Sì spaventano i dem. I leader Schlein, Conte e Fratoianni inaugurano sabato la campagna per il No
Il gioco si fa serio. E il Pd, stavolta, dovrebbe riuscire ad andare unito. Sabato i leader dei partiti d'opposizione che sostengono la campagna per il No inaugureranno la corsa al referendum al Centro congressi Frentani. Ma giusto due giorni dopo l’evento organizzato dal comitato “Società civile per il No al referendum costituzionale", a cui parteciperanno Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Giuseppe Conte, andrà in scena l’appuntamento inaugurale di un’altra linea, quella della s