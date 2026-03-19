L’articolo sponsorizzato dalla Ital communications

Referendum, quella propaganda per il Sì pagata dal cliente di Infratel

Stefano Iannaccone
19 marzo 2026 • 21:05

Una triangolazione tra l’amministratore delegato di Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia, Pietro Piccinetti, e la Ital Communications, società chiamata a gestire la comunicazione della società. Sfruttando articoli a pagamento con lo scopo di fare un endorsement per il Sì

Una triangolazione tra l’amministratore delegato di Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia (Infratel), Pietro Piccinetti, e la Ital Communications, società chiamata a gestire la comunicazione di Infratel. Sfruttando articoli a pagamento con lo scopo di fare un endorsement per il Sì al referendum del 22 e 23 marzo. Un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Andiamo con ordine. La notizia era stata anticipata dal Fatto quotidiano: Piccinetti, lo scorso 16 marzo, ha partecipato a un even

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.