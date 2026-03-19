Referendum, quella propaganda per il Sì pagata dal cliente di Infratel

Una triangolazione tra l’amministratore delegato di Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia, Pietro Piccinetti, e la Ital Communications, società chiamata a gestire la comunicazione della società. Sfruttando articoli a pagamento con lo scopo di fare un endorsement per il Sì

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Una triangolazione tra l’amministratore delegato di Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia (Infratel), Pietro Piccinetti, e la Ital Communications, società chiamata a gestire la comunicazione di Infratel. Sfruttando articoli a pagamento con lo scopo di fare un endorsement per il Sì al referendum del 22 e 23 marzo. Un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Andiamo con ordine. La notizia era stata anticipata dal Fatto quotidiano: Piccinetti, lo scorso 16 marzo, ha partecipato a un even