Far convivere i valori con la cultura di governo: la lezione del congresso Dc del 1976

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Il XIII congresso del partito-stato, che verrà commemorato in un convegno domenica 29 marzo, è stato un evento archetipico. Ma ha anche sancito la nascita della sinistra Dc e la rivendicazione di una identità costituzionale e anti-fascista: la stessa che ha vinto al referendum. Da allora, per chi vuole costruire un’alternativa alla destra, la questione fondamentale da affrontare rimane la stessa

La Costituzione ha vinto, viva la Costituzione. E speriamo che per un bel po’ non ci riprovino più a toccarla. La Costituzione rappresenta l’unica vera patria riconosciuta anche dai più giovani, come ha dimostrato il referendum del 22-23 marzo, nonostante sia stata scritta dall’Assemblea costituente eletta il 2 giugno di 80 anni fa, da partiti che da decenni non esistono più tra i simboli elettorali. Ma le culture politiche sono dure a morire, sono più resistenti dei partiti che le hanno incarna