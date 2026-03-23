schiaffo a marina e pier silvio

Referendum, il sogno tradito di Berlusconi. Tajani, il futuro ora a rischio

Lisa Di Giuseppe
23 marzo 2026 • 20:43

Era la battaglia simbolo del Cavaliere, ma il segretario ha fallito. E rilancia le ambizioni di chi vuole cambiare il partito, in primis Roberto Occhiuto

ROMA – Un sogno tramontato. L’esito della consultazione referendaria non vale neanche una dichiarazione pubblica per Antonio Tajani. Il segretario di Forza Italia, dopo la certezza del risultato, affida il suo pensiero a una nota in cui spiega che «per il governo non cambia nulla». Il leader degli azzurri cerca di allontanare i fantasmi di elezioni anticipate e regolamenti di conti interni. E guarda al 2027: «Gli italiani decideranno se abbiamo lavorato bene o male. E di sicuro troveranno ancora

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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth