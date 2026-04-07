La manina è di Mollicone: così è saltato il doc su Giulio Regeni

Nella commissione che ha valutato la pellicola il ruolo di un membro vicino al meloniano. Trovati invece i soldi per il film sull’impresa di Fiume. Si dimettono Mereghetti e Galimberti

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Manie di protagonismo talmente eccessive da mettere in imbarazzo il partito: Federico Mollicone non è un deputato che ama stare nell’ombra, cosa che sanno bene anche dentro Fratelli d’Italia. Il presidente della commissione Cultura è passato agli annali già nelle scorse legislature per le sue liti con Vittorio Sgarbi e Peppa Pig, più di recente si è aperto uno scontro tra lui e Antonella Giuli, sorella del ministro in passato nella comunicazione di FdI e oggi dipendente dell’ufficio stampa della