chi ha deciso di escludere il film sul ricercatore ucciso in egitto

La manina è di Mollicone: così è saltato il doc su Giulio Regeni

Lisa Di Giuseppe
07 aprile 2026 • 20:08Aggiornato, 07 aprile 2026 • 20:51

Nella commissione che ha valutato la pellicola il ruolo di un membro vicino al meloniano. Trovati invece i soldi per il film sull’impresa di Fiume. Si dimettono Mereghetti e Galimberti

Manie di protagonismo talmente eccessive da mettere in imbarazzo il partito: Federico Mollicone non è un deputato che ama stare nell’ombra, cosa che sanno bene anche dentro Fratelli d’Italia. Il presidente della commissione Cultura è passato agli annali già nelle scorse legislature per le sue liti con Vittorio Sgarbi e Peppa Pig, più di recente si è aperto uno scontro tra lui e Antonella Giuli, sorella del ministro in passato nella comunicazione di FdI e oggi dipendente dell’ufficio stampa della

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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth