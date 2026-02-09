Italia

Reggia di Caserta lottizzata: furia FI, rompe coi meloniani

Ivan Righi
09 febbraio 2026 • 07:00

Furiosa lite tra alleati dopo il nuovo cda in cui è presente anche Paolo Santonastaso. Una nomina che non è andata giù a Forza Italia, peraltro unico partito rimasto fuori

La Reggia di Caserta fa arrabbiare la sinistra. Ma questo è normale. Ancora peggio è la furiosa lite tra alleati. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha nominato il consiglio di amministrazione della Reggia vanvitelliana. Dentro quattro nuovi componenti: Paolo Santonastaso, Nicla Virgilio, Marianna Pignata e Raffaele Caterina, designato dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. Sul nome di Santonastaso si è però scatenato un putiferio. Il motivo? È stato capogruppo

