«Forse serve una “descantada”», le regionali viste da Vittorio Veneto

Il piede rotto di mia madre e una sanità sempre di più nelle mani dei privati. In provincia ci si chiede dove siano finiti i fondi pubblici in questi anni di governo Zaia. Così come ci si interroga sul perché sia così amato. Qualcuno, timidamente, sembra convinto che sia l’ora di una «bella scossa»

Mia madre chiede alla barista avete per caso il giornale di ieri? Dice sì, è qua. Il titolo che cerca è Case di riposo, bloccati gli ingressi. Per gli anziani non c’è più un euro. Mi dice leggi qua, poi però andiamo che mi si è raffreddato il piede e inizio a camminare peggio. Fuori dal bar, unica attività nel raggio di svariati chilometri, ci sono la vallata e un cielo metallico, da neve. L’articolo spiega che da metà settembre la regione Veneto non eroga più le impegnative per l’accoglienza di