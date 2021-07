Mentre crescono i contagi si discute su come dovranno essere organizzate le nuove zone sulla base delle ospedalizzazioni. Le regioni sperano che i nuovi parametri non siano troppo restrittivi, ma sono d’accordo sull’utilizzo delle certificazioni per riaprire le discoteche e per i grandi eventi. Speranza chiede un uso «estensivo» del certificato

Green pass per discoteche, e grandi eventi sì, ma non in zona bianca per i ristoranti. Questa la posizione che stanno discutendo le regioni che quest’oggi si riuniranno nuovamente prima di arrivare a un verdetto.

Con l’aumento dei contagi, ma di pari passo delle vaccinazioni, le regioni sono d’accordo con il governo: bisogna cambiare gli indicatori di rischio della pandemia, spostando il focus sui posti letto occupati negli ospedali e dei letti in terapia intensiva. I presidenti sperano però che le soglie siano più elevate rispetto a quelle a cui sta pensando l’esecutivo.

Le soglie

L'ipotesi è il passaggio da zona bianca a zona gialla con oltre il 15 per cento dei posti letto in terapia intensiva occupati, e con i reparti ordinari oltre il 20 per cento. In precedenza si era parlato di soglie rispettivamente al 5 per cento e 10 per cento. Le regioni adesso puntano rispettivamente al 20 e al 30. Sulle soglie si gioca la permanenza nelle prossime settimane in zona bianca.

Il consiglio dei ministri potrebbe riunirsi già oggi, subito dopo la cabina di regia con le forze di maggioranza. Sul tavolo, non solo i nuovi parametri per stabilire i colori delle regioni, ma anche i criteri per l'utilizzo del green pass all'interno dei confini italiani, e la proroga dello stato di emergenza oltre il 31 luglio.

Il Green pass

Il certificato verde viene rilasciato in tre casi: vaccinazione anti Covid-19, negatività al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, guarigione dal Covid-19 negli ultimi sei mesi. I governatori sono d’accordo che potrebbe essere utile, ma chiedono che venga utilizzato in senso «positivo» e non «prescrittivo». Le discoteche infatti per ora sono chiuse, ma il Green pass permetterebbe di renderle fruibili al pubblico. Per i grandi eventi potrebbe permettere maggiore elasticità, mentre i ristoranti sarebbero i più penalizzati.

In questo discorso si inserisce il cambio di zona: il passaggio al numero di posti letto indicati con soglie più alte permetterebbe di ritardare il passaggio in zona gialla, e per i ristoranti – spiegano dalla Conferenza, potrebbe essere la strada per restare aperti di fronte a una situazione oggettivamente più grave, qualora la regione registrasse un cambio di zona.

Fedriga ha aggiornato la riunione

Prima di esprimere il loro parere, le regioni hanno comunque deciso di prendere tempo. Il presidente della conferenza, Massimiliano Fedriga, ha riconvocato la riunione: «L’andamento della campagna di vaccinazione consente di aggiornare gli indicatori a cui si legano l’assegnazione dei colori alle diverse zone e le conseguenti misure di restrizione» ha dichiarato al termine della conferenza di ieri. «Sia sulla revisione dei criteri per le zone che sull’uso del green pass – ha aggiunto Fedriga - sono in corso ulteriori interlocuzioni con il governo e, dopo la discussione odierna, la Conferenza delle regioni tornerà a riunirsi domattina per la definizione puntuale delle proposte».

Il presidente della Liguria, Giovanni Toti ha fatto un tweet: «Il Green Pass deve servire per non richiudere mai più il paese. È chiaro che dove il Covid non circola, questo è uno strumento pressoché inutile. Ma dove il contagio sta aumentando, tra tornare a chiudere e usare il Green pass, questa seconda ipotesi è l’unica possibile».

Il ministro Speranza

In attesa della decisione del governo, il ministro della Salute Roberto Speranza si è schierato per un uso «estensivo» della certificazione: «Le libertà riconquistate dopo settimane così difficili sono frutto anzitutto della campagna di vaccinazione» contro il Covid. «Anche nelle prossime ore - che sono ore delicate perché avremo una discussione nel governo, un consiglio dei ministri - dobbiamo insistere su questo punto», ha detto intervenendo nel corso di una conferenza promosso da Cittadinanzattiva e dal Forum disuguaglianze e diversità sugli anziani. La sua proposta è «utilizzare in modo intelligente e io penso estensivo il Green pass come strumento fondamentale che ci può consentire di governare questa fase, e ancora insistere perché la campagna di vaccinazione continui nel modo più determinato e rigoroso possibile».

