La regola Dublino: se il governo non dice tutta la verità

Mentre Germania e altri Stati chiedono all’Italia di riprendersi alcuni “dublinanti”, il governo continua a rinviare i trasferimenti. Intanto decorre il termine di sei mesi oltre il quale la responsabilità potrebbe passare agli altri Paesi. Il dubbio è se il ritardo, insieme alla pretestuosa polemica sulla “compensazione” con i migranti portati in Italia da navi Ong straniere, sia una strategia per far decorrere i sei mesi