Dalla difesa della razza alla remigrazione: le radici dell’ossessione identitaria

Nel Novecento le destre antidemocratiche rimodellarono in senso razziale la convivenza civile. Perché la proposta di Futuro Nazionale di oggi fa pensare ai fascismi di ieri
La poliedrica estrema destra contemporanea ha centrato l’obiettivo. Ha portato i suoi temi e i suoi toni nel dibattito pubblico. L’ultima tappa di questo percorso in divenire riguarda la remigrazione. Un termine nuovissimo che veicola una narrazione vecchissima. E forse un’ossessione antica: l’idea secondo cui la tenuta dell’unità nazionalpopolare dipende dall’uniformità etnorazziale, con i popoli occidentali chiamati a fronteggiare una minaccia esistenziale. Prospettive apocalittiche Già nell’E