Remigrazione, Salvini fa flop in piazza. Ma il governo la introduce per legge

Nessuna prova di forza per il leader della Lega nella kermesse milanese, a cui hanno partecipato Valditara e Wilders. Ma intanto nel dl Sicurezza c’è un emendamento che prevede che gli avvocati vengano pagati 625 euro se hanno «fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito»

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La piazza che doveva sancire la prova di forza di Salvini e della Lega non è riuscita a riempire nemmeno un quarto di piazza Duomo, luogo che storicamente ha sancito i momenti salienti del partito. Dalle transenne due militanti con il cartellino staff si parlano: uno dalla parte del palco, l’altro davanti ai militanti «Ma dove sono tutti?». Il corteo verso piazza Duomo Il corteo verso Piazza Duomo è partito sotto il sole cocente da Porta Venezia alle due. In apertura un gigantesco trattore rosso