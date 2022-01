Il segretario del Pd e il leader di Italia Viva si sono visti vicini al Senato nel loro secondo incontro in sette anni. Argomento del colloquio: le votazioni per il presidente della Repubblica, che inizieranno lunedì

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma poco fa si sarebbe svolto, a palazzo Giustiniani, dietro il palazzo del Senato, un incontro fra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Italia viva Matteo Renzi. Niente conferme e bocche cucite, per ora, dal Pd. E anche dal lato renziano per ora non trapela nulla. Ma alcuni cronisti che in queste ore tengono d’occhio di palazzi delle istituzioni avrebbero visto uscire il segretario dem entrare, e poi uscire dopo tre quarti d’ora.

Si tratterebbe del secondo incontro “ufficiale” fra i due ex premier, dopo la defenestrazione di Letta da parte di Matteo Renzi nel febbraio 2014. Il primo, è avvenuto nell’aprile scorso, quando da segretario appena eletto, l’ex direttore di SciencePo aveva fatto un “giro” di incontri con tutti gli altri leader di partito. In realtà però i due si erano incontrati, lontani dai cronisti, per parlare della candidatura di Letta alle suppletive del collegio di Siena. All’inizio Italia viva aveva proposto un altro candidato, poi l’accordo sul nome del nuovo segretario Pd, che venne eletto.

Fin qui nessuna notizia del contenuto del confronto fra i due, che ovviamente aveva come oggetto le prossime mosse dei rispettivi partiti in vista delle prime chiame per l’elezione del presidente della Repubblica, che inizieranno il prossimo lunedì 24 alle 15.

