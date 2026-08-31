La strategia per salvare Report: «Via Presutti e Piervincenzi»

true false

Fuoco alle polveri. Da venerdì, giorno in cui è stato annunciato l’allontanamento dal video di Sigfrido Ranucci e la sua sostituzione con Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, a Report è tutti contro tutti. I vertici aziendali, dal canto loro, possono rilassarsi e osservare lo scontro da lontano. Convinti di continuare per la loro strada, hanno scoperto che è bastato poco per dare il via a una guerra interna che sta divorando il programma. Certo, la reazione di shock per un intervento a gamba