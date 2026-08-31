i giornalisti prendono le distanze anche da ranucci

La strategia per salvare Report: «Via Presutti e Piervincenzi»

Lisa Di Giuseppe
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31 agosto 2026 • 06:00

Mercoledì la redazione farà delle nuove proposte a Corsini. Intanto è tutti contro tutti. L’azienda di nuovo in imbarazzo per le cene della nuova co-conduttrice da Lavitola

Fuoco alle polveri. Da venerdì, giorno in cui è stato annunciato l’allontanamento dal video di Sigfrido Ranucci e la sua sostituzione con Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, a Report è tutti contro tutti. I vertici aziendali, dal canto loro, possono rilassarsi e osservare lo scontro da lontano. Convinti di continuare per la loro strada, hanno scoperto che è bastato poco per dare il via a una guerra interna che sta divorando il programma. Certo, la reazione di shock per un intervento a gamba

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth