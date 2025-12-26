Il quadro

Repressioni e giustizia incerta: Un anno di diritti sotto assedio

Simone Alliva
26 dicembre 2025 • 19:50

Il racconto di un 2025 di arretramento sistemico in tema di giustizia sociale, di diritti e di libertà, sotto il governo Meloni 

Attraversare l’Italia governata nel 2025 da Giorgia Meloni significa confrontarsi con un paese che mostra il volto più duro della sua giustizia e della sua politica sociale. Dalle carceri Dietro le porte chiuse dei penitenziari e dei centri di detenzione, migliaia di persone vivono in condizioni al limite della sopravvivenza. Celle sovraffollate, fatiscenti e servizi igienici insufficienti non sono soltanto numeri nei rapporti ufficiali: sono vite sospese, segnate dal silenzio e dalla paura. Per

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.