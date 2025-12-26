Repressioni e giustizia incerta: Un anno di diritti sotto assedio

true false

Attraversare l’Italia governata nel 2025 da Giorgia Meloni significa confrontarsi con un paese che mostra il volto più duro della sua giustizia e della sua politica sociale. Dalle carceri Dietro le porte chiuse dei penitenziari e dei centri di detenzione, migliaia di persone vivono in condizioni al limite della sopravvivenza. Celle sovraffollate, fatiscenti e servizi igienici insufficienti non sono soltanto numeri nei rapporti ufficiali: sono vite sospese, segnate dal silenzio e dalla paura. Per