Repulisti Giuli: la Reggia di Caserta scatena la faida

La favorita all’incarico di direttrice generale era Pignetti, gradita al meloniano Ciriello. Ma il ministro della Cultura ha ritirato il bando

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Fratelli d'Italia vuole mettere le mani sulla Reggia di Caserta. E il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ritira il bando. È in corso una faida tra i meloniani. Il 5 giugno scorso è infatti scaduto l’incarico dell'attuale direttrice generale, Tiziana Maffei. Il partito di Giorgia Meloni avrebbe voluto affidare l'incarico a Raffaela Pignetti, candidata con FdI (non eletta) alle ultime elezioni regionali. Pignetti è una fedelissima del viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli. Ma non semb