Restauro libero, per i monumenti arrivano gli sponsor

La proposta di legge presentata dalla deputata Cristina Rossello (Forza Italia), avvocata di Silvio Berlusconi e nel cda di Mondadori, permette ai privati di partecipare sempre più attivamente al restauro delle opere pubbliche

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona” , la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Una “corsia preferenziale” per permettere ai privati di partecipare sempre più attivamente al restauro dei monumenti pubblici. Perché «la vastità e la ricchezza del patrimonio comportano anche la necessità di costanti interventi di manutenzione, conservazione e valorizzazione» che «non sempre le risorse pubbliche riescono a garantire in maniera tempestiva ed efficace». Soprattutto in tempi di vacche magre come quelli attuali. Così Forza Italia, con una proposta di legge presentata dalla deputata