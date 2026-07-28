maggioranza senza bussola sul prestito safe da 14,9 miliardi

Il riarmo spacca il governo, nuova faida tra Lega e Tajani

Stefano Iannaccone
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28 luglio 2026 • 20:20

Il ministro degli Esteri annuncia il via libera ai fondi europei per le armi. Poi la retromarcia. Lo stop dei salviniani: «Decide l’aula», pure FdI frena. Per Crosetto è una scelta tecnica

Un giorno arriva l’idea, rimangiata a colpi di litigi, di aumentare l’accisa di tabacchi per finanziare il taglio al prezzo del carburante. Il giorno seguente ecco l’attivazione del Safe, il prestito europeo di 14,9 miliardi di euro per Difesa ed energia. Gli alleati al governo trovano sempre un buon motivo per spaccarsi. La Lega è contraria ai fondi europei in prestito, Forza Italia è favorevole, Fratelli d’Italia ha una linea più cauta, testimoniata dalla posizione del ministro del Pnrr, Tomma

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.