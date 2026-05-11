Il ricco compleanno di Urzì, ecco il vitalizio da 600mila euro

Il deputato di Fratelli d’Italia ha maturato il vitalizio per i suoi mandati in Trentino Alto-Adige. Secondo i calcoli può ricevere una ricca somma come una tantum. La replica: «Non mi sono proprio mai preoccupato sinora del futuro, troppo impegnato sul presente»
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Compleanno ricco per il deputato meloniano, Alessandro Urzì, coordinatore FdI in Trentino Alto Adige. Il 7 maggio scorso, al compimento del 60° anno, grazie alla legge sui vitalizi della Regione speciale del Trentino Alto Adige, Urzì ha incassato un’anticipazione del vitalizio, definita attualizzazione, in un’unica soluzione. L’importo si avvicinerebbe, secondo i calcoli, alla cifra di circa 600mila euro. Al termine del mandato parlamentare, nel caso Urzì non fosse più rieletto, potrebbe poi per