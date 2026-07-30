la norma sui dati biometrici e la regia di mantovano

No alle schedature di Stato: lo schiaffo dell’Ue a Meloni

Giulia Merlo
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30 luglio 2026 • 20:41

Il portavoce europeo: «Il riconoscimento facciale in spazi pubblici accessibili è proibito». E anche FI mette i paletti al decreto legislativo nato con la regia del potente sottosegretario

Il George Orwell di palazzo Chigi è il sottosegretario Alfredo Mantovano. Come spesso è accaduto per i blitz tentati o riusciti del governo sulla sicurezza, sua è stata la regia dietro al decreto legislativo di adeguamento al regolamento Ue in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Suo, secondo fonti sia di maggioranza sia di opposizione, l’input per quello che le opposizioni durante il flashmob davanti a palazzo Chigi hanno definito «il Grande Fratello d’Italia». Del resto

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.