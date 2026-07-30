No alle schedature di Stato: lo schiaffo dell’Ue a Meloni

Il portavoce europeo: «Il riconoscimento facciale in spazi pubblici accessibili è proibito». E anche FI mette i paletti al decreto legislativo nato con la regia del potente sottosegretario

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Il George Orwell di palazzo Chigi è il sottosegretario Alfredo Mantovano. Come spesso è accaduto per i blitz tentati o riusciti del governo sulla sicurezza, sua è stata la regia dietro al decreto legislativo di adeguamento al regolamento Ue in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Suo, secondo fonti sia di maggioranza sia di opposizione, l’input per quello che le opposizioni durante il flashmob davanti a palazzo Chigi hanno definito «il Grande Fratello d’Italia». Del resto