Dopo giorni di pressione – dai casi giudiziari dei membri del governo fino alle polemiche sul concorso esterno e sulla lottizzazione della Rai – la maggioranza è tornata all’attacco, aprendo tanti fronti caldi di contrasto con il Quirinale e con le opposizioni.

Un modo per uscire dall’angolo, ma anche un tentativo della Lega di recuperare protagonismo dopo giorni d’ombra alle spalle della premier Giorgia Meloni che, nel bene e nel male, ha catalizzato su di sé l’attenzione mediatica.

L’autonomia

Per questo l’audizione sull’Autonomia differenziata al Consiglio regionale della Lombardia è stata l’occasione per un ritorno in campo del ministro dell’Autonomia, Roberto Calderoli. Da un palco amico, nella sua Lombardia, Calderoli ha rilanciato con forza il totem leghista della riforma dell’autonomia differenziata.

Il disegno di legge, dopo una partenza decisa con il passaggio in consiglio dei ministri, ha subito una seria battuta d’arresto dopo le dimissioni di alcuni giuristi di fama – da Luciano Violante a Giuliano Amato – dalla commissione per stabilire i lep (i livelli essenziali delle prestazioni). Per questo il ministro ha sentito il bisogno di rilanciare la riforma, spingendosi ad assegnarle patenti di costituzionalità. «Non credo che il presidente Mattarella avrebbe mai autorizzato la presentazione alle Camere di un disegno di legge incostituzionale», ha detto Calderoli, dimenticando però che nel caso dei disegni di legge il Quirinale «autorizza» solamente la presentazione alle camere, mentre il vaglio di costituzionalità avviene al momento della promulgazione.

Intorno al tema, tuttavia, sta crescendo il nervosismo. Lo stallo non piace alla Lega, soprattutto ora che sono necessarie tutte le armi a disposizione per cominciare la campagna elettorale in vista delle europee del 2024. «Per il 2024 si inizierà con i primi negoziati», ha detto Calderoli, che però ha dovuto ammettere che «Le tempistiche le decide il Parlamento, non dipendono da me». Insomma, premere l’acceleratore più di così non è alla portata del ministro, che teme rallentamenti tattici. Il sottinteso, però, è che a frenare potrebbero non essere solo le opposizioni ma anche una parte della maggioranza, in particolare Forza Italia e i governatori di centrodestra al sud.

Mafia e salario minimo

L’evento "Parlate di mafia” con cui Fratelli d’Italia doveva chiudere la commemorazione di Paolo Borsellino a Palermo, invece, si è rivelata l’ennesima fonte di polemiche. Questa volta ad attaccare è stato Nello Musumeci, ministro con delega alla Protezione civile.

Durante il dibattito ha attaccato quella che lui ha definito «la mafia dell’antimafia»: «Nutro una certa diffidenza verso coloro che parlano sempre di legalità e di antimafia: la speculazione, la demagogia e qualcuno ha tentato anche di costruire carriere sull'antimafia». Posizioni che Musumeci ripete da tempo, ma che - pronunciate a pochi giorni dall’anniversario di via D’Amelio e dalle polemiche sul concorso esterno in associazione mafiosa – non hanno contribuito a rasserenare il clima. Soprattutto perché, a margine del convegno si è lasciato andare a una battuta polemica sul salario minimo proposto dal Pd, bollandolo come «assistenzialismo». Parola che ha fatto infuriare le opposizioni: «Sono passati da “prima gli italiani” a “prima gli sfruttatori”, evidentemente. Vorrei che rileggessero la Costituzione», ha risposto la segretaria dem Elly Schlein.

La Rai

A chiudere le polemiche di giornata è intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini. In un post sui suoi canali social ha annunciato che querelerà Roberto Saviano, lo scrittore da poco confermato nei palinsesti Rai e che nei giorni scorsi su twitter lo ha definito «ministro della Mala Vita». «Altro insulto e altro odio? Altra querela», ha scritto Salvini, che ha incassato il sostegno della maggioranza e richieste di conseguenze professionali in Rai per Saviano. Ancora fresco è il “caso Facci”, ovvero la cancellazione del programma di Filippo Facci dopo una frase irrispettosa nei confronti della presunta vittima di stupro per cui è accusato il figlio di Ignazio La Russa.

I membri di Forza Italia della Commissione di Vigilanza Rai hanno infatti presentato una interrogazione chiedendo se «Saviano goda di una sorta di impunità». Anche FdI è sulla stessa linea, con il capogruppo alla Camera, Tommaso Foti, che ha chiesto una presa di posizione dei vertici Rai. Una destra tornata belligerante, dopo una settimana in difesa.

