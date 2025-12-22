due giorni per votare al referendum

La strategia del No: al via la raccolta firme. È duello sulla data

Giulia Merlo
22 dicembre 2025 • 21:15

Il 27 dicembre in Senato il depotenziamento del controllo contabile. Il cdm non decide: ancora incerta la data del referendum di marzo 

Tra i pasticci della manovra e le liti in maggioranza, il governo procede a ritmo serrato almeno su un campo: quello della giustizia. Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che porta a due i giorni di voto per il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura e la scelta era tutt’altro che scontata visto che la normativa generale prevede un solo giorno di urne aperte. La scommessa è che più persone andranno a votare più voti arriveranno Sì, anche considerando che sto

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.