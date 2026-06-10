Schillaci si arrende, naufraga un’altra riforma della sanità

Il ministro, complici le divisioni interne alla maggioranza e l’opposizione dei medici e dei loro sindacati, ha deciso di ritirare il testo che avrebbe dovuto regolamentare la medicina territoriale, che aveva ricevuto l’adesione di tutti i presidenti di regione. Ora la situazione torna al punto di partenza

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Dopo alcuni giorni di tira e molla, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ritirato la proposta di decreto che avrebbe dovuto regolamentare la medicina territoriale e che aveva ricevuto l’adesione di tutti i presidenti di regione. Questa decisione è dovuta principalmente alla preoccupazione di non aprire un fronte con gli ordini dei medici e i loro sindacati, fortemente avversi alle proposte del ministro. Il decreto affrontava, con una serie di proposte concrete, la riorganizzazione dell