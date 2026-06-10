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Schillaci si arrende, naufraga un’altra riforma della sanità

Daniele Coenmedico
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10 giugno 2026 • 20:28

Il ministro, complici le divisioni interne alla maggioranza e l’opposizione dei medici e dei loro sindacati, ha deciso di ritirare il testo che avrebbe dovuto regolamentare la medicina territoriale, che aveva ricevuto l’adesione di tutti i presidenti di regione. Ora la situazione torna al punto di partenza

Dopo alcuni giorni di tira e molla, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ritirato la proposta di decreto che avrebbe dovuto regolamentare la medicina territoriale e che aveva ricevuto l’adesione di tutti i presidenti di regione. Questa decisione è dovuta principalmente alla preoccupazione di non aprire un fronte con gli ordini dei medici e i loro sindacati, fortemente avversi alle proposte del ministro. Il decreto affrontava, con una serie di proposte concrete, la riorganizzazione dell

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Daniele Coen
Daniele Coen
Daniele Coenmedico

Medico d’urgenza, è stato per 15 anni direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano.  Membro del Direttivo nazionale della Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC).  Ha collaborato per  anni con le associazioni dei consumatori a progetti di educazione e di divulgazione in campo sanitario. Ha pubblicato: Margini di errore (Mondadori,  2019), L’arte della probabilità (Raffaello Cortina, 2021), Quella voce che nessuno ascolta con Valeria Raparelli (Giunti, 2023) e Corsia d'emergenza (chiarelettere, 2024).