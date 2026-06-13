Gli studenti della scuola di Siti come gli anti-Vannacci

Rilancio Opa sul Viminale: Salvini alleva i suoi giovani

Stefano Iannaccone
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13 giugno 2026 • 06:00

Durigon ammette: «Il vicepremier sulla sicurezza può incidere di più». Ma Meloni nicchia. Zaia teme che non cambi nulla, così il leader leghista può puntare sul cerchio magico di Siri

La richiesta è sul tavolo, l’Opa sul Viminale è lanciata: la Lega vuole Matteo Salvini al ministero dell’Interno. A firmare la proposta, oltre i retroscena, è stato il vicesegretario leghista, Claudio Durigon, voce del pensiero salviniano. «Se facciamo giocare il centravanti come centravanti è più facile che faccia gol», ha detto a Sky sullo spostamento del vicepremier in un’altra casella. «Non significa che Piantedosi non stia facendo un grande lavoro. Credo però che Salvini sul tema della sicu

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.