Rilancio Opa sul Viminale: Salvini alleva i suoi giovani

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La richiesta è sul tavolo, l’Opa sul Viminale è lanciata: la Lega vuole Matteo Salvini al ministero dell’Interno. A firmare la proposta, oltre i retroscena, è stato il vicesegretario leghista, Claudio Durigon, voce del pensiero salviniano. «Se facciamo giocare il centravanti come centravanti è più facile che faccia gol», ha detto a Sky sullo spostamento del vicepremier in un’altra casella. «Non significa che Piantedosi non stia facendo un grande lavoro. Credo però che Salvini sul tema della sicu