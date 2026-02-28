Italia

Rino Formica, 99 anni senza paura: «Usano la legge elettorale come Acerbo. L’obiettivo è smontare la Costituzione»

Marco Damilano
28 febbraio 2026 • 07:00

L’ex ministro ed esponente socialista compie 99 anni: «Appartengo alla generazione dei nati negli anni Venti. Negli anni Venti il fascismo si espande, ma non c’è stato un fascismo del dopo 1919, un fascismo degli anni ‘30 e ‘40 e un fascismo di Salò. C’è stato un fascismo unico, obbligato a essere in crescendo regime totalitario soffocatore di libertà»

«Ho 99 anni. Appartengo alla generazione dei nati negli anni Venti, quelli che ebbero la ventura di vivere da maturi, con uomini maturi e nell’interno di strutture in ebollizione, in un’accelerazione di responsabilità. Negli anni Venti il fascismo si espande, ma non c’è stato un fascismo del dopo 1919, un fascismo degli anni ‘30 e ‘40 e un fascismo di Salò. C’è stato un fascismo unico, obbligato a essere in crescendo regime totalitario soffocatore di libertà». Rino Formica è nato il primo marzo

