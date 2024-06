Sono 105 i comuni che sono andati al voto per scegliere chi guiderà la città per i prossimi cinque anni. Tra questi, cinque capoluoghi di regione e 14 di provincia. Affluenza definitiva al 47,71 per cento

Si sono chiuse le urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative con cui si sceglieranno i sindaci di 105 comuni con più di 15mila abitanti che, al primo turno dell’8 e 9 giugno, non hanno raggiunto il 50 per cento. Affluenza parziale al 47,42 per cento rispetto al 63 del primo turno.

Occhi puntati su cinque capoluoghi di regione – Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza – e 14 di provincia.

Il centrosinistra vince a Potenza Il centrosinistra vince a Potenza e strappa al centrodestra il governo del capoluogo lucano. Il nuovo sindaco sarà Vincenzo Telesca, ha ottenuto il 64,93 per cento. Il centrodestra conferma il sindaco di Vercelli Il centrodestra conferma al ballottaggio il sindaco di Vercelli. Roberto Scheda ha vinto con il 54,19 per cento dei voti. Valeria Cittadin (centrodestra) eletta a Rovigo Secondo le proiezioni del Decision desk YouTrend per Sky Tg24 Valeria Cittadin del centrodestra è stata eletta sindaca di Rovigo al ballottaggio e strappa così la città al centrosinistra. Firenze, Funaro: «Sento l'emozione di essere la prima sindaca» «Sono un po' emozionata, lo dico sinceramente. Sento l'emozione grandissima di tutti questi mesi, di essere la prima cittadina di Firenze. È stata una lunghissima e bellissima maratona». Queste le prime parole della neosindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha superato al ballottaggio Eike Schmidt, del centrodestra. Cremona è il primo capoluogo in cui è finito lo spoglio, vince il centrosinistra Con 76 sezioni scrutinate su 76, a Cremona il candidato di centrosinistra - Leonardo "Andrea" Virgilio - ha vinto il ballottaggio e si conferma alla guida della città anche per i prossimi cinque anni. Affluenza definitiva in calo al 47,71 per cento L'affluenza delle 3.586 sezioni, quando sono finite le operazioni d ivoto, si è fermata al 47,71 per cento, in calo rispetto al primo turno, quando si è votato anche per le europee. Rispetto all'8 e 9 giugno, il dato di chi si è recato alle urne è sceso quasi ovunque YouTrend: Funaro e Leccese (entrambi Pd) eletti sindaci a Firenze e Bari Secondo le proiezioni di YouTrend, Sara Funaro (Pd) e Vito Leccese (Pd) sono i nuovi sindaci di Firenze e Bari Come sono andati i partiti al primo turno Il primo turno ha sorriso al centrosinistra, che ha incassato dieci capoluoghi di provincia contro i cinque del centrodestra. Tra i 14 capoluoghi finiti al ballottaggio, i partiti di governo sono avanti in nove città (Vercelli, Cremona, Vibo Valentia, Caltanissetta, Rovigo, Urbino, Potenza, Campobasso e Lecce), il centrosinistra in cinque, tra cui Bari e Firenze, ma anche ad Avellino, Perugia e Verbania. A Firenze è sfida Funaro-Schmidt La prima sindaca a guidare Firenze oppure la prima vittoria del centrodestra nel capoluogo toscano? A prescindere da come andrà, la sfida fiorentina sarà in ogni caso "una prima volta". Al primo turno la candidata della coalizione di centrosinistra Sara Funaro, del Partito democratico, aveva ottenuto il 43,17 per cento dei voti, seguita dal direttore degli Uffizi Eike Dieter Schmidt, appoggiato dal centrodestra, con il 32,86 per cento. Funaro ha incassato l’appoggio del Movimento 5 stelle e della candidata di Italia viva, Stefania Saccardi: il partitino di Renzi ha lasciato libertà di voto, ma per l’ex premier è fallito il tentativo di fare l’ago della bilancia fra i due schieramenti. A Bari centrosinistra in vantaggio al primo turno A Bari la sfida è tra Vito Leccese, candidato di centrosinistra, e Fabio Romito del centrodestra. Al primo turno dell'8 e 9 giugno Leccese, manager pubblico ed ex capo di gabinetto di Decaro, sostenuto dal Partito democratico, ha sfiorato il 50 per cento - fermandosi al 48,02 -, mentre Romito ha ottenuto il 29,12. Il candidato di centrosinistra dovrebbe avere la meglio - appoggiato anche dal Movimento 5 stelle e Sinistra italiana, che al primo turno si sono schierati per Laforgia - e continuare così la scia dell'ex sindaco Antonio Decaro, eletto al parlamento europeo. La campagna elettorale a Bari è stata contraddistinta dalle polemiche seguite all'istituzione della commissione d'accesso del Viminale, per valutare l'eventuale scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, e dai diversi casi giudiziari venuti a galla nelle ultime settimane.

