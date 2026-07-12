Ritardi, caro prezzi e sud abbandonato, al ministero c’è qualcuno? Le priorità da cambiare per risolvere il caos treni

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Cosa sta succedendo sui binari italiani? Possibile che l’alta velocità, che è stata un vanto del nostro paese in questi anni per un livello di offerta di servizio e di prezzi dei biglietti senza paragoni in Europa, almeno sulla tratta Roma-Milano, sia diventata oramai una variabile impazzita? Per cui diventa impossibile programmare gli spostamenti e le persone sono tornate a scegliere l’aereo. E ancora, come dar torto al presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, che si è inalberato per es