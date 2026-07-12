Ritardi, caro prezzi e sud abbandonato, al ministero c’è qualcuno? Le priorità da cambiare per risolvere il caos treni

È una questione di risorse da individuare per rafforzare l’offerta di trasporto, ma anche di corto circuito di un sistema che una volta funzionava perché nelle linee ricche si ricavavano i margini per linee meno cariche. Finito il Pnrr non si possono più sbagliare le scelte di investimento
Cosa sta succedendo sui binari italiani? Possibile che l’alta velocità, che è stata un vanto del nostro paese in questi anni per un livello di offerta di servizio e di prezzi dei biglietti senza paragoni in Europa, almeno sulla tratta Roma-Milano, sia diventata oramai una variabile impazzita? Per cui diventa impossibile programmare gli spostamenti e le persone sono tornate a scegliere l’aereo. E ancora, come dar torto al presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, che si è inalberato per es