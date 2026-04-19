L’ex capo dipartimento di Nordio

Ritorna Birritteri: il Csm lo riporta in Cassazione

Giulia Merlo
19 aprile 2026 • 23:55

Dopo aver lasciato il ruolo di Capo del dipartimento per gli Affari di Giustizia, l’ex collaboratore di Nordio è diventato Avvocato generale della Corte 

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

L’ex capo del dipartimento per gli Affari di Giustizia, Luigi Birritteri, ha trovato una nuova, alta, collocazione. Scelto dal ministro Carlo Nordio nel 2023, ha chiesto di lasciare via Arenula nell’aprile 2025 dopo le forti tensioni conseguenti alla vicenda Almasri e al rapporto complicato con l’allora capa di Gabinetto, Giusi Bartolozzi. Il plenum del Csm lo ha ora reinserito nei ranghi della magistratura come avvocato generale della Corte di Cassazione. La nomina è arrivata insieme a quelle

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.