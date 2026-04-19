Ritorna Birritteri: il Csm lo riporta in Cassazione

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L’ex capo del dipartimento per gli Affari di Giustizia, Luigi Birritteri, ha trovato una nuova, alta, collocazione. Scelto dal ministro Carlo Nordio nel 2023, ha chiesto di lasciare via Arenula nell’aprile 2025 dopo le forti tensioni conseguenti alla vicenda Almasri e al rapporto complicato con l’allora capa di Gabinetto, Giusi Bartolozzi. Il plenum del Csm lo ha ora reinserito nei ranghi della magistratura come avvocato generale della Corte di Cassazione. La nomina è arrivata insieme a quelle