Ritorna Birritteri: il Csm lo riporta in Cassazione

Dopo aver lasciato il ruolo di Capo del dipartimento per gli Affari di Giustizia, l’ex collaboratore di Nordio è diventato Avvocato generale della Corte
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
L’ex capo del dipartimento per gli Affari di Giustizia, Luigi Birritteri, ha trovato una nuova, alta, collocazione. Scelto dal ministro Carlo Nordio nel 2023, ha chiesto di lasciare via Arenula nell’aprile 2025 dopo le forti tensioni conseguenti alla vicenda Almasri e al rapporto complicato con l’allora capa di Gabinetto, Giusi Bartolozzi. Il plenum del Csm lo ha ora reinserito nei ranghi della magistratura come avvocato generale della Corte di Cassazione. La nomina è arrivata insieme a quelle