Ritorno di fiamma: a Chigi l’ex missino per il golden power

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Una vita al servizio della Fiamma, quella di Marco Zacchera. Dal Msi ad Alleanza nazionale. E ora consulente a Palazzo Chigi al dipartimento Coordinamento amministrativo Golden power. L’ex deputato è stato confermato come «componente del nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali» con un compenso di 50mila euro all’anno. La carriera politica è iniziata negli anni ‘70, quando si è affermato come esponente di spicco missino in Piemonte, partendo dalla su