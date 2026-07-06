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Ritorno di fiamma: a Chigi l’ex missino per il golden power

Stefano Iannaccone
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06 luglio 2026 • 07:00

Viene confermata la consulenza a Marco Zacchera come «componente del nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali». Contratto fino al 2028 per 50mila euro annui

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Una vita al servizio della Fiamma, quella di Marco Zacchera. Dal Msi ad Alleanza nazionale. E ora consulente a Palazzo Chigi al dipartimento Coordinamento amministrativo Golden power. L’ex deputato è stato confermato come «componente del nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali» con un compenso di 50mila euro all’anno. La carriera politica è iniziata negli anni ‘70, quando si è affermato come esponente di spicco missino in Piemonte, partendo dalla su

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.