La senatrice Barbara Lezzi non ha intenzione di mollare e chiede un nuovo voto mettendosi a capo dei rivoltosi contro il governo Draghi traendo spunto dal ministero della transizione ecologica e Vito Crimi cerca di correre ai ripari convocando un’assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5 stelle.

Giovedì la piattaforma Rousseau ha stabilito la vittoria dei sì con il 59,3 per cento dei voti correlando il via libera a Draghi con la nascita del ministero, un voto che secondo la senatrice però non ha portato a quello che la maggioranza ha chiesto: «Chiediamo che venga immediatamente indetta nuova consultazione con un quesito in cui sia chiara l'effettiva portata del ministero e che riporti la composizione del Governo. È evidente che, in assenza di riscontro, al fine di rispettare la maggioranza degli iscritti che hanno espresso altra indicazione, il voto alla fiducia deve essere NO».

Le motivazioni

Lezzi ha inviato ai vertici del Movimento, incluso Beppe Grillo, una lettera con una dettagliata spiegazione: «In riferimento alla consultazione sulla piattaforma Rousseau dello scorso 11 febbraio -si legge- segnaliamo che la previsione indicata dal quesito non è stata soddisfatta dalla formazione del Governo indicata dal Presidente Draghi, di seguito esplicitiamo le ragioni della contestazione». Nella lettera prosegue: «Nel post pubblicato da Beppe Grillo in data 6 febbraio 2021 si elencano dieci proposte, le prime due sono riferite alla transizione ecologica», si parla di fare del ministero dello Sviluppo e dell’Ambiente un unico ministero e di spostare le competenze energetiche al nuovo dicastero. Per Lezzi «Alla luce di questi elementi, l’indicazione di voto del gruppo parlamentare è di sfiducia al nuovo Governo in quanto non attinente con la volontà degli iscritti». «Per modificare l’orientamento di voto, è necessaria nuova consultazione ed il quesito non dovrà più prevedere il super-ministero ma l’opzione numero delle proposte di Beppe Grillo e dovrà indicare il perimetro della maggioranza, ormai noto, che consiste nella presenza di Lega, Forza Italia, Partito Democratico, Leu, Italia Via e Movimento 5 Stelle», termina il testo.

Nel post che accompagna la lettera si riferisce poi a Crimi: «Gentile Capo Politico, in qualsiasi altro Paese e in qualsiasi altra forza politica, lei avrebbe tratto le più onorevoli conseguenze anziché minacciare espulsioni».

La riunione

Il capogruppo al Senato, Ettore Licheri, in parte dà ragione a Lezzi. Il capruppo ha inviato un messattio dove riconosce che «c'è delusione, frustrazione e incertezza». Ma il momento «impone di mantenere la calma. Nel pomeriggio «ci sarà una riunione congiunta in cui ascolteremo il nostro capo politico e ciascuno di noi potrà esprimere il proprio pensiero». Licheri invita a «restare uniti e non dividerci proprio ora. So che è dura per tutti figuratevi per me, ma sforziamoci di mantenere i nervi saldi e lavorare per il bene del Movimento. Non c'è niente di irreversibile e per tutto c'è sempre una soluzione. Se restiamo uniti senza litigare la troveremo».

