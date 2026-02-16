Celebrava il Duce, Bignami la assume a Montecitorio

true false

New entry in Fratelli d'Italia alla Camera. Al gruppo arriva Roberta Nelly Spada, ex capa della segreteria del ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin. Spada è balzata alle cronache, nel 2022, dopo un articolo di Repubblica. I fatti: nel 2019, come foto copertina di Facebook, aveva pubblicato un’immagine di un brano inneggiante al fascismo. «Sei bella come le aquile di marmo sulle colonne antiche», era il verso della canzone “Roma LXXVIII Era fascista”, scritta dal gruppo 270bis, noto per posizi