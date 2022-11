Alla notizia della morte del fondatore della Lega Roberto Maroni, decine di leader politici hanno espresso il loro cordoglio e un pensiero alla famiglia. A partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che in una nota ha scritto: «Sono profondamente colpita dalla notizia della scomparsa di Roberto Maroni. Un amico, un politico intelligente e capace, un uomo che ha servito le Istituzioni con buonsenso e concretezza. Il governo esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile».

Ma tra i primi politici ha pubblicare un messaggio di cordoglio c’è il Segretario della Lega Matteo Salvini al quale seguono gran parte dei ministri dell’attuale governo Meloni:

«Un amico. Una persona perbene. Un uomo che ha portato buonsenso, concretezza e moderazione nelle Istituzioni. Da parlamentare, da ministro, da presidente di regione. Esce a testa alta dalla vita. Che la terra ti sia lieve Roberto Maroni», ha scritto invece il ministro della Difesa Guido Crosetto. Segue il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida:

Anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha rivolto un messaggio su Twitter alla famiglia dell’ex ministro del Lavoro:

«Un caro amico, una persona perbene. Mancherà alla politica italiana, perché fu capace di coniugare visione, passione e senso delle istituzioni. Mancherà alla sua Lombardia, mancherà a tutti noi. Un forte abbraccio alla famiglia», ha scritto su Twitter Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione.

Il deputato del Partito democratico ed ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini è tra i primi esponenti del Pd ad aver espresso le sue condoglianze:

Il lungo messaggio di Zaia

«La mattina ci ha accolto con una bruttissima notizia, che ci porta alla realtà in maniera così repentina. Se ne va una figura iconica della Lega, un amico e un compagno di viaggio con cui abbiamo condiviso tante battaglie e ideali», con queste parole, il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha ricordato la figura di Roberto Maroni, scomparso a 67 anni.

«Roberto è stato una persona per bene, che ha dato tanto per il nostro partito – aggiunge Zaia – ma che ha anche avuto uno standing istituzionale di prim’ordine, con la sua azione come ministro in più Governi, come Governatore della Lombardia e anche come Segretario di partito. Rivolgo le mie più addolorate condoglianze a tutta la sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ci mancherà», ha concluso il governatore.

Il messaggio della famiglia

«Questa notte alle 4.00 il nostro caro Bobo ci ha lasciati. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto “bene”. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico. Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità o meglio, è sostanza divina (Emily Dickinson). Ciao Bobo». È il messaggio di cordoglio della famiglia di Roberto Maroni scritto su Facebook.

Le altre reazioni

«Ci ha lasciati Roberto Maroni. Piango l’addio di un amico con il quale ho condiviso gran parte della mia vita politica. Una persona intelligente e mai sopra le righe. Presidente della Lombardia, ministro e segretario federale della Lega. Nel cuore ha sempre avuto i lombardi e la Lombardia. Riposa in pace», ha detto invece il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana.

Anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha espresso un messaggio di cordoglio:

Il tweet del segretario del Partito democratico Enrico Letta:

© Riproduzione riservata