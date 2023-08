Il caso di Marcello de Angelis – responsabile della comunicazione della regione Lazio – e le sue dichiarazioni negazioniste sulla strage di Bologna continua ad agitare il centrodestra e ora arriva anche al governo.

Il presidente Francesco Rocca, esterno ma eletto con il sostegno di Fratelli d’Italia, ha detto che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni «certamente non era felice per quanto accaduto» e «mi ha chiesto di approfondire e chiarire».

Parole che sembrano anticipare un incontro che dovrebbe avvenire nella giornata di oggi tra Rocca e De Angelis. Con l’interrogativo sulle sue dimissioni, chieste dalle opposizioni ma non rassegnate e nemmeno – a quel che risulta – chieste da Rocca, il quale nel fine settimana ha sostenuto che De Angelis ha parlato «a titolo personale», anche se «va contenuta nei limiti del rispetto del prossimo e delle sentenze, che sono smbiti importanti».

Rocca ha proseguito, prendendo indirettamente le distanze da De Angelis e dicendo che «quando parlo di rispetto delle sentenze mi riferisco anche a quanto sigillato dalla Cassazione. Noi abbiamo una stagione delle stragi che è stata segnata da interessi torbidi, negare questo significa negare la storia. Anche per la strage di Bologna ci sono ancora figure, come Federico Umberto D'Amato e Umberto Ortolani, su cui occorre fare chiarezza rispetto al loro ruolo. Mi auguro che ci sia una desecretazione totale per quanto riguarda la stagione delle stragi che ha lacerato il nostro Paese e mirava a sovvertire l'ordine democratico».

Le opposizioni

Le opposizioni in regione e in particolare il Pd hanno chiesto le dimissioni di De Angelis e la convocazione di un consiglio straordinario. «Esprimiamo un profondo disappunto sulle dichiarazioni del Presidente Rocca e sulla sua scelta di non rimuovere immediatamente Marcello De Angelis dal suo incarico. Riteniamo che quanto scritto, e peraltro ribadito da Marcello De Angelis, sia estremamente serio e incompatibile con il suo ruolo di responsabile della comunicazione istituzionale della Regione. Non possiamo accettare che un tentativo di revisionismo storico, su sentenze passate in giudicato e sulla matrice neofascista della strage come scritto recentemente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, provenga da una figura istituzionale», hanno scritto in una nota i capigruppo di opposizione alla Pisana Mario Ciarla (Pd) Roberta Della Casa (5s) Marietta Tidei (Azione-IV) Claudio Marotta (AVS) Alessandra Zeppieri (Polo Progressista) e Alessio D'amato (Insieme per il Lazio).

Nelle prossime ore depositeranno la richiesta di convocazione: «Vogliamo che questa vicenda di importanza fondamentale sia discussa nelle sede istituzionali con il Presidente Rocca e non lasciata ad un colloquio privato personale tra lui e De Angelis di cui ignoriamo gli esiti. Le vittime della strage di Bologna e i loro familiari meritano rispetto».

