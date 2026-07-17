Meloni cavalca il caso Roggero: l’ordine a Nordio sulla grazia

Il capo dello Stato attaccato per calcoli elettorali, Palazzo Chigi ha ispirato il ministro della Giustizia. La premier: «Ingiusti risarcimenti alle vittime». Salvini pensa alla candidatura del gioielliere. Che dice: «Mattarella si metta la mano sulla coscienza»

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Il nutrimento perfetto per la propaganda, in spregio a qualsiasi rispetto per le istituzioni, compresa quella più importante della Repubblica italiana: il Quirinale. Nelle ultime ore si è arrivati a strattonare una prerogativa presidenziale, quella della grazia, solo per lucrare un po’ di facile consenso. Tutto ruota intorno alla storia di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo), condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il