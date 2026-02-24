Anche i leghisti uccidono, Schlein: «Ritirate lo scudo»

true false

Il diavolo si nasconde non solo nei dettagli ma anche nelle coincidenze temporali. Negli ultimi due giorni a subirne il contrappasso è stata la maggioranza di centrodestra e, soprattutto, la Lega di Matteo Salvini. La realtà ha trasformato in un boomerang di propaganda le dichiarazioni del governo sulla «difesa sempre legittima» da parte delle forze dell’ordine e sullo scudo penale contenuto nel decreto Sicurezza. Prima c’è stato l’arresto del poliziotto Pasquale Cinturrino – inizialmente difeso