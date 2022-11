«Siamo qui per una pace possibile, non abbiamo paura di dire con forza la parola pace. Lo diciamo con accenti diversi ma sappiamo tutti che la pace è l’obiettivo centrale, senza la pace non c’è futuro. Pace una parola che diciamo pensando all’Ucraina aggredita». Quando Andrea Riccardi sale sul palco, alle quattro e mezza del pomeriggio, la coda della manifestazione non riesce ancora a guadagnare piazza San Giovanni. Chiede pace («pace, pace» urla la piazza prima di sciogliersi alle cinque), e cioè chiede il cessate il fuoco, una conferenza di pace internazionale e lo stop alle armi nucleari.

E’ un corteo oceanico, non ci sono bandiere di partito ma ci sono migliaia bandiere e soprattutto di striscioni. Europe for peace, il cartello degli organizzatori, non dà cifre, ma dietro il palco circola un numero, 100mila. Difficile contare, ma il corteo sfila per ore. «Siamo più di 50», ironizza dal palco il segretario Cgil Maurizio Landini, ce l’ha con il decreto rave del governo Meloni. «Chi dice che siamo equidistanti non ha capito nulla. Affermare il diritto del popolo ucraino vuol dire affermare la pace e affermare il negoziato».

Il corteo parte presto da piazza della Repubblica a Roma, i primi della fila sono gli Scout, ma il colpo d’occhio sono macchie di colore che dilagano, il rosso delle bandiere di tutti i sindacati della Cgil, il bianco delle bandiere e dei cappellini delle Acli, il blu delle bandiere della Comunità di Sant’Egidio, «Fermiamo la guerra», le signore dello Spi Cgil portano sfilano con le parole di solidarietà alle iraniane, «Donne, vita e libertà, vogliamo una vita bella», l’Unione degli studenti cantano e ballano «per la pace e per il disarmo».

Dal palco

Le parole dal palco rispondono a chi dà dei filoputiniani a i pacifisti. Viene letto un messaggio del cardinale Matteo Maria Zuppi presidente della Cei: «Papa Francesco con grande insistenza ha chiesto di fermare la guerra, noi chiediamo al presidente della federazione russa di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza. E chiediamo al presidente dell’Ucraina che sia aperto a serie proposte di pace».

I partiti in fondo

I partiti restano in fondo, al loro posto. Per ultimi parte lo spezzone dei Cinque stelle, il presidente Giuseppe Conte parla davanti alle telecamere ma non arriva fino a piazza San Giovanni. Prima, ma siamo sempre verso la coda, c’è il gruppone del Pd. Tutto il gruppo dirigente – tranne il gruppetto che è andato a Milano all’iniziativa di Carlo Calenda – sfila fra le Acli e la comunità di Sant’Egidio. Enrico Letta entra a metà di via Merulana. Qualche fischio, qualche slogan contrario, non la contestazione che era stata messa in conto.

Ma nessuno ha voglia di litigare alla manifestazione della pace. A piazza Santa Maria Maggiore entra lo spezzone più radicale del corteo, quello dell’Unione popolare. C’è Luigi De Magistris, il segretario Prc Maurizio Acerbo sfila con i comunisti milanesi, hanno portato un bandierone arcobaleno lungo 25 metri. E dietro è seguito da un bandierone della Palestina, un’altra pace dimenticata. Slogan duri contro la Nato, e contro i politici che chiedono il riarmo.

Ce l’hanno con il Pd, ma non c’è confronto diretto. Del resto Letta ai giornalisti concede che «valuterà il prossimo decreto per l’invio di armi» quando il governo lo presenterà ma «l'aiuto della resistenza ucraina per noi è un punto fermo». «Noi siamo dovunque si chiede pace partendo dalla non equidistanza. C'è un paese che ne ha invaso un altro, la Russia ha invaso l'Ucraina, la resistenza ucraina va aiutata. La difesa dell'ucraina è fondamentale». Davanti a lui, uno striscione tenuto da donne ucraine, tristi e bellissime con le loro ghirlande di fiori in testa. Vengono dalle Marche, sono arrivate con la Cgil, questa volta le bandiere di Kiev ci sono, e si vedono bene, accanto a uno striscione che dice «Putin go home».

