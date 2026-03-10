Rottura Pd-M5s: Conte insiste sulla risoluzione unica

true false

Per una volta, l’opposizione ha l’imbarazzo della scelta. Ma rischia di non riuscire a convergere su un testo unitario sulla politica estera. Dopo che Giorgia Meloni ha accettato di anticipare a oggi il suo intervento in aula, i partiti del centrosinistra si preparano all’appuntamento in Parlamento potendo contare su diverse frecce da scoccare. Ad aprire le danze si ha pensato lunedì, in serata, Giuseppe Conte, che con una certa malizia ha proposto una risoluzione unica sui diversi temi all’ordi