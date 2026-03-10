il compromesso fallito

Rottura Pd-M5s: Conte insiste sulla risoluzione unica

Giuseppe Conte ha voluto lanciare una risoluzione unica per il centrosinistra
Lisa Di Giuseppe
10 marzo 2026 • 20:57

I Cinque stelle presentano un testo che conferma la linea anti Meloni sull’Iran e auspica un «percorso di pace» sull’Ucraina. Inaccettabile per il Pd

Per una volta, l’opposizione ha l’imbarazzo della scelta. Ma rischia di non riuscire a convergere su un testo unitario sulla politica estera. Dopo che Giorgia Meloni ha accettato di anticipare a oggi il suo intervento in aula, i partiti del centrosinistra si preparano all’appuntamento in Parlamento potendo contare su diverse frecce da scoccare. Ad aprire le danze si ha pensato lunedì, in serata, Giuseppe Conte, che con una certa malizia ha proposto una risoluzione unica sui diversi temi all’ordi

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth