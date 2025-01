Meloni ha convocato una riunione con ministro degli Esteri, della Giustizia e sottosegretario con delega ai Servizi per ragionare su come procedere per ottenere il rilascio della giornalista. Intanto, il segretario generale della Farnesina ha ricevuto l’ambasciatore dell’Iran

Dopo le notizie sulle condizioni di detenzione in Iran di Cecilia Sala – che sta vivendo luce accesa ventiquattr’ore al giorno, isolamento e senza occhiali da vista – il governo ha accelerato sull’elaborazione di una strategia per ottenere la liberazione della giornalista dal carcere di Evin.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dato mandato al segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia di riceve l’ambasciatore iraniano Mohammad Reza Sabouri giovedì alle 12. In una nota si legge che è stata innanzitutto chiesta la liberazione immediata della connazionale, giunta in Iran con regolare visto giornalistico. Guariglia ha ribadito la richiesta di assicurare condizioni di detenzione dignitose, nel rispetto dei diritti umani, di garantire piena assistenza consolare alla connazionale, permettendo all'Ambasciata d'Italia a Teheran di visitarla e di fornirle i generi di conforto che finora le sono stati negati.

Sala è riuscita il primo dell’anno a effettuare una chiamata alla famiglia, ma l’ambasciatrice italiana non l’ha più potuta visitare dal 27 dicembre.

Il caso dell’Italiana detenuta nel carcere di Evin si intreccia alla vicenda di Mohammad Abedini Najafabadi, l’iraniano arrestato a Malpensa su richiesta degli Usa. L’ipotesi di uno scambio resta nell’aria, ma l’avallo di Washington è tutt’altro che scontato.

L'udienza in cui i giudici della Corte d'Appello di Milano decideranno se accogliere o rigettare l'istanza di domiciliari presentata dal legale sarà fissata non prima del 14 gennaio: la decisione verterà esclusivamente su una valutazione della potenziale “pericolosità” e del “pericolo di fuga” dell'ingegnere iraniano. La procura di Milano sottoporrà un parere non vincolante ai giudici, ma pochi giorni dopo l’arresto gli Stati Uniti si erano già mossi per far pervenire una propria valutazione ai magistrati: per Washingotn, si tratta di un soggetto pericoloso e per lui è necessaria la detenzione in carcere.

Il vertice

La maggioranza si è anche data appuntamento per metà pomeriggio: per le 16 è infatti previsto un vertice a cui parteciperanno, oltre alla premier e il ministro degli Esteri anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano e i vertici dei servizi. Possibile che il tavolo venga anche allargato alle opposizioni.

In mattinata, Matteo Renzi aveva chiesto di unire gli sforzi per ottenere al più presto la liberazione della giornalista. «Chiedo alla Presidente Meloni di riunire in sua presenza i leader di maggioranza e opposizione o semplicemente i capigruppo già oggi. O al più tardi domani - ha scritto su X Renzi -. Siamo pronti a raggiungerla a Palazzo Chigi oggi o domani, interrompendo tutti le vacanze, perché la situazione è molto più seria e più grave di come è stata descritta ai giornali. Diamo la massima disponibilità e il massimo sostegno al Governo, ma il Governo faccia ciò che altri premier hanno fatto in situazioni analoghe in passato coinvolgendo da subito tutte le opposizioni».

Sulla stessa linea Elly Schlein e Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd: «Cecilia Sala va liberata e riportata a casa. È la priorità assoluta. Per questo, in contatto col Governo, ci siamo attenuti alla massima discrezione richiesta. Ma le notizie sulle sue condizioni di detenzione sono allarmanti. Il trattamento inumano che sta subendo è inaccettabile. Nella piena collaborazione fin qui assicurata, chiediamo al Governo, nelle forme che la delicatezza della vicenda prevede, la condivisione con tutte le forze politiche delle iniziative intraprese per la sua liberazione» si legge in una nota.

