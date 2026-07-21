Salasso estivo col caro benzina. Meloni fa distrazione di massa

Il governo continua a parlare di preferenze e legittima difesa, ma i rincari divorano i salari. Contro gli aumenti alla pompa arriva solo un’app. E Bankitalia stima l’inflazione al 3,1%

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La destra di Giorgia Meloni e Matteo Salvini ha scelto il carcere di Bollate come nuova capitale della propaganda. La vicenda di Mario Roggero è il diversivo perfetto per provare a bendare l’opinione pubblica di fronte alla risalita del costo del carburante. In piena estate e senza alcuna prospettiva di ribasso in tempi stretti. «Per quel poco che si riesce a capire, non c’è alcun segnale di inversione di tendenza nell’immediato», ha detto Anna Vita Manigrasso, presidente di Assotir, già in alla